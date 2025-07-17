Ворог вдарив дронами по Дніпропетровщині, одна жертва і десять постраждалих

Російські окупанти вночі вкотре атакували безпілотниками Дніпропетровську область, внаслідок чого є загиблий та постраждалі в кількості 10 людей, троє з яких знаходяться у важкому стані, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог знову спрямував на область безпілотники. За інформацією ПвК, 22 з них оборонці неба знищили. Були і влучання. Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина", - написав він у телеграмі.

Також ще 5 осіб постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома.

Крім того, виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства. Горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах.

Також понівечені господарська споруда і теплиця.

Крім того, по Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град". Скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада.

Там постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда.

Також по Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджена інфраструктура.