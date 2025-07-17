Інтерфакс-Україна
Події
07:23 17.07.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 600 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 602 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Успенівці, Новоандріївці та Білогір’ю, а 420 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Розумівку, Камʼянське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку, а 171 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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