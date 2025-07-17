Інтерфакс-Україна
Події
06:38 17.07.2025

Шосткинський район Сумщини вже кілька днів під обстрілами РФ - ОВА

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Шосткинський район Сумщини вже кілька днів під обстрілами РФ, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Останні кілька днів Шосткинський район перебуває під щоденними обстрілами. Сьогодні ворог вчергове вдарив по Середино-Будській громаді", - ідеться і повідомленні.

В ОВА зазначили, що російська армія цілеспрямовано б'є по житловому сектору, руйнуючи домівки мирних мешканців.

"Пробиті дахи, пошкоджені стіни, вигорілі оселі – наслідки чергового обстрілу. На щастя, постраждалих немає. Кожен такий удар – черговий доказ того, що росія свідомо тероризує мирних мешканців прикордоння. Усі злочини проти цивільного населення фіксують відповідні служби", - наголосили в ОВА.

Надається першочергова допомога тим, хто її потребує, зазначили в адміністрації.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37154

Теги: #сумська #обстріли

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