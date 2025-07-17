Шосткинський район Сумщини вже кілька днів під обстрілами РФ - ОВА
Шосткинський район Сумщини вже кілька днів під обстрілами РФ, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).
"Останні кілька днів Шосткинський район перебуває під щоденними обстрілами. Сьогодні ворог вчергове вдарив по Середино-Будській громаді", - ідеться і повідомленні.
В ОВА зазначили, що російська армія цілеспрямовано б'є по житловому сектору, руйнуючи домівки мирних мешканців.
"Пробиті дахи, пошкоджені стіни, вигорілі оселі – наслідки чергового обстрілу. На щастя, постраждалих немає. Кожен такий удар – черговий доказ того, що росія свідомо тероризує мирних мешканців прикордоння. Усі злочини проти цивільного населення фіксують відповідні служби", - наголосили в ОВА.
Надається першочергова допомога тим, хто її потребує, зазначили в адміністрації.
Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37154