Інтерфакс-Україна
Події
03:35 17.07.2025

На фронті за добу відбулося 112 бойових зіткнень – Генштаб

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На фронті минулої доби всього відбулося 112 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 63 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські військові відбивали 11 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки, досі триває три боєзіткнення

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Синьківка та Загризове. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки, три боєзіткнення тривають.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував українські позиції у районах Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку шість разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак, триває бій.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. Досі тривають чотири боєзіткнення. Ворожа авіація вдарила по Добропіллю.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 129 – безповоротно. Також українські військові знищили танк, три автомобілі, 11 мотоциклів, 32 БпЛА, міномет та антену управління БпЛА; пошкоджено танк, міномет, чотири гармати, три укриття для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів", - ідеться в зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле та Зелене Поле. Два боєзіткнення тривають досі.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0FW5XLYdwJd5upX42EkMeFRSbM9nGntMcUVA2KK78vQVX5R8yTfhSZ2hadck7NrRZl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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