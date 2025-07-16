Зеленський про удар по Добропіллю: Це просто жахливий, тупий російський терор

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним постраждалих в результаті удару по Добропіллю Донецької області, зазначивши, що кількість постраждалих наразі не встановлена.

"У Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих", - вказав президент у вечірньому зверненні в середу.

Він наголосив, що на місці залучені всі служби, намагатимуться врятувати якнайбільше людей.

"Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, російські окупанти в середу, 16 липня, скинули 500-кілограмову авіабомбу на торговий центр в середмісті Добропілля Донецької області. За даними ОВА, в результаті удару загинули двоє людей, 14 поранені.