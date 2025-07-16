Інтерфакс-Україна
Події
19:03 16.07.2025

"Укренерго" відновило публічні обговорення стратегії компанії на десятирічну перспективу

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НЕК "Укренерго" вперше з початку повномасштабного вторгнення провело публічне обговорення проєкту стратегії компанії на 2025-2034 роки, повідомив системний оператор у середу.

"З 2022 року розробка цього надважливого документа здійснювалась без залучення стейкхолдерів та експертного середовища — з міркувань безпеки. Зараз компанією були застосовані рішення, які дозволили організувати процес публічних обговорень без порушення вимог щодо обмеження доступу до чутливої інформації", - проінформували в НЕК.

У компанії пояснили, що стратегія "Укренерго" на десятирічну перспективу — це довгостроковий план дій, що визначає пріоритети розвитку компанії та ймовірні сценарії для об'єднаної енергосистеми України (ОЕС). Зокрема, у стратегії детально описується, яких цілей прагне досягти український оператор системи передачі, які типи генерації будуть у країні розвиватися та які новітні технології і IT-рішення впроваджуватимуться в передачі й диспетчеризації.

"Після трьох років вимушеного "режиму мовчання" зараз ми поновили обговорення нашої Стратегії з ключовими партнерами і стейкхолдерами. Звісно, не все ми могли показати і розповісти. Але навіть у режимі обмеженого доступу було зібрано близько 100 коментарів та пропозицій від зацікавлених сторін щодо внесення змін. Частина з них неодмінно буде врахована", - зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, для системного оператора дуже важливо почути фахову оцінку ззовні у контексті обговорення майбутнього "Укренерго" як оператора об’єднаної енергосистеми, а також векторів розвитку самої ОЕС.

Стратегія також визначає цілі та конкретні заходи в рамках подальшої інтеграції української енергосистеми у загальноєвропейський енергетичний простір, зокрема, об’єднання українського енергоринку з ринком ЄС в рамках market coupling.

"Окрім того, вимоги часу диктують окремі акценти на посиленні стійкості енергосистеми і захисту критичної високовольтної інфраструктури, дотриманні компанією ESG-стандартів — ці напрямки теж враховані у Стратегії на наступне десятиріччя", - доповнили в "Укренерго".

Доопрацьований за результатами публічних обговорень проєкт Стратегії буде переданий на затвердження Наглядовій раді товариства вже найближчим часом.

Теги: #укренерго #стратегія #обговорення

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