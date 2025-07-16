Рада визнала депортацію українців з території Польщі у 1944-1952 роках

Верховна Рада визнала депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі.

За відповідний законопроєкт (№2038) про внесення змін до деяких законів щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, у другому читанні та у цілому проголосували 284 народні депутати на пленарному засіданні у середу.

Закон розширяє поняття "депортація", поширюючи його на примусове переселення осіб українського походження у 1944-1951 рр. з місць їх постійного проживання на території Польщі на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки.

Згідно з законом держава гарантує особам українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їх постійного компактного проживання на території Польської Республіки у період 1944-1951 років, а в разі їх смерті – членам їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їм внаслідок депортації, у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, у вигляді одноразової матеріальної допомоги.

В Україні за рішенням Верховної Ради у другу неділю вересня з 2019 року на державному рівні вшановують роковини депортації – примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках.