Інтерфакс-Україна
Події
18:07 16.07.2025

Українські релігійні діячі обговорили з Келлогом зміцнення зв’язків між українськими церквами та релігійними середовищами США

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Українські релігійні діячі обговорили з спецпредставником президента США Кітом Келлогом зміцнення зв’язків між церквами та релігійними організаціями України та євангельськими й іншими релігійними середовищами США, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

"15 липня відбулася зустріч українських релігійних, громадських і державних діячів, зокрема Голови ДЕСС Віктора Єленського зі Спеціальним представником США з питань України та Росії Кіттом Келлогом", - йдеться у повідомленні Держетнополітики.

Зазначається, що під час дискусії обговорювалися питання релігійної ситуації в Україні, Європі та світі, стан державно-церковних відносин в Україні, а також внесок церков і релігійних спільнот у духовну й гуманітарну підтримку населення та зміцнення обороноздатності країни.

Також окрему увагу сторони приділили питанням опіки над тими категоріями населення, які найбільше постраждали внаслідок війни.

"Йшлося також про зміцнення зв’язків між церквами та релігійними організаціями України та євангельськими й іншими релігійними середовищами США. Особливий акцент було зроблено на переслідуванні віруючих на тимчасово окупованих територіях України, знищенні культових споруд і місць поклоніння, вбивствах священнослужителів, а також на репресіях проти євангельських протестантів, католиків, Свідків Єгови та мусульман", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники дискусії наголосили на необхідності глобального спротиву "осі зла, сформованій найбільш жорстокими переслідувачами релігійної свободи у світі, які прагнуть поширити репресивні практики на всі регіони планети".

Теги: #держетнополітики #келлог #релігійні_громади

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