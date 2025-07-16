Інтерфакс-Україна
Події
15:52 16.07.2025

Генпрокурор: на Буковині викрито системну розтрату бюджетних коштів, 10 посадовців отримали підозри

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Генпрокурор: на Буковині викрито системну розтрату бюджетних коштів, 10 посадовців отримали підозри

Правоохоронні органи викрили системну розтрату бюджетних коштів на Буковині, про підозру повідомлено десятьом місцевим посадовцям, повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Не Києвом єдиним. Справедливість має працювати всюди. Сьогодні — Буковина. Системна розтрата бюджетних коштів. 10 посадовців отримали підозри", - написав Кравченко в телеграм-каналі в середу.

За його словами, прокурори Чернівецької обласної прокуратури у взаємодії з підрозділами Національної поліції, БЕБ, ДБР та за оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру 10 посадовцям Буковини за фактами зловживання службовим становищем, розтрати бюджетних коштів та інші корупційні правопорушення (ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

"Своїми діями чиновники нанесли шкоду бюджету майже на 10 млн грн", - зазначив генпрокурор.

Зокрема, згідно з повідомленням, підозру отримав колишній начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА – за розтрату бюджетних коштів при закупівлі аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії на автомобільних дорогах місцевого значення.

"Начальник управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради – за розтрату бюджетних коштів при здійсненні закупівлі робіт щодо капітального ремонту міжбудинкового проїзду", - проінформував генпрокурор.

Також, як зазначив Кравченко, колишній начальник обласного управління Держгеокадастру підозрюється в незаконній передачі двох земельних ділянок комунальної власності у приватну власність, а голова Кадубовецької сільської ради – в розтраті бюджетних коштів при здійсненні робіт з капітального ремонту харчоблоку школи.

Крім того, голова Брусницької сільської ради отримав підозру за зловживання владою в інтересах комерційної структури, голова Клішковецької сільської ради – за розтрату бюджетних коштів при будівництві спортивного майданчику, керівник КНП "Хотинська багатопрофільна лікарня" Хотинської міської ради та фахівець із закупівель цієї лікарні – за розтрату при закупівлі кондиціонерів за завищеними цінами.

"Генеральний директор КП "Чернівціводоканал" та провідний фахівець з публічних закупівель цього ж КП – за розтрату під час придбання автомобіля для перевезення аварійно-ремонтних бригад", - додав генпрокурор.

Він резюмував: "Я наголошую: географія відповідальності – вся країна. Київ, Чернівці, Львів чи Дніпро – не важливо".

Теги: #розтрати #кравченко_руслан #бюджет #буковина

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