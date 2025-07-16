Інтерфакс-Україна
Події
14:18 16.07.2025

ДБР розслідує побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК у Миколаєві

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ДБР розслідує побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК у Миколаєві

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) Миколаївської області до військовозобов’язаного.

"За попередньою інформацією, 14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в середу.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #розслідування #побиття #дбр

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