Інтерфакс-Україна
Події
14:07 16.07.2025

ЄС доповнив санкційні списки дев’ятьма фізичними та шістьма юридичними особами за дестабілізаційні дії РФ

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ЄС доповнив санкційні списки дев’ятьма фізичними та шістьма юридичними особами за дестабілізаційні дії РФ
Фото: elements.envato.com

З огляду на гібридні загрози з боку Росії, ЄС доповнив санкційні списки дев’ятьма фізичними та шістьма юридичними особами, відповідальними за дестабілізаційні дії у Євросоюзі та Україні, повідомляє представництво ЄС в Україні.

"15 липня Рада ЄС ухвалила рішення про застосування додаткових обмежувальних заходів проти дев’яти фізичних та шести юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном, зокрема шляхом інформаційних маніпуляцій та зовнішнього втручання (FIMI)", - йдеться у повідомленні на сайті ЄС у середу.

Зазначається, що рішення Ради ЄС спрямоване проти Федерального державного підприємства "Російська телевізійна та радіомовна мережа" (РТРС), включно з його генеральним директором та директором департаменту координації розвитку інфраструктури зв’язку на нових територіях. РТРС відіграє ключову роль у заміні систем українського теле- та радіомовлення в окупованих регіонах. Створена мережа транслює контент, схвалений російським урядом та орієнтований на придушення інакомислення, підпорядкування місцевого населення російській політиці та делегітимізацію української влади на окупованих територіях.

Ухвалені санкційні списки також розповсюджуються на 841-ий окремий центр радіоелектронної боротьби та двох його високопоставлених співробітників, які контролюють операції в Калінінградській області. Перебої в сигналах Глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) у кількох європейських країнах були пов’язані з відповідними радіоелектронними атаками з території Калінінграду. Зокрема, йдеться про глушіння та спотворення сигналів ГНСС, що впливає насамперед на країни Балтії та порушує роботу цивільної авіації.

Окрім того, рішення ЄС спрямоване проти Асоціації журналістів БРІКС (BJA), Фонду боротьби з несправедливістю (R-FBI) та Центру геополітичної експертизи (CGE). Асоціацію журналістів БРІКС та Фонд боротьби з несправедливістю створив Євгєній Прігожин; вони брали участь у численних операціях інформаційних маніпуляцій та зовнішнього втручання на територіях Франції й України. Серед них — кампанія зі звинувачення французьких солдатів у викраденні дітей з Нігеру після військового перевороту у 2023 році. Натомість Центр геополітичної експертизи заснував Алєксандр Дуґін, а його діяльність охоплює організацію дезінформаційних кампаній, спрямованих проти українських інтересів, дискредитацію західних політичних діячів та вплив на виборчі процеси в країнах Заходу.

Зрештою, Рада ЄС додала до списків офіцера Головного розвідувального управління РФ, низку пропагандистів, а також Євгєнія Шевченка та його IT-компанію Tigerweb. Остання поширювала проросійський контент, спрямований проти кількох західних країн, зокрема проти Франції.

На додаток до ухвалених списків, Рада ЄС нещодавно запровадила обмежувальні заходи проти Наталі Ямб — інфлюенсерки в соціальних мережах та відвертої прихильниці Росії. Вона послуговується московськими наративами проти Заходу та Франції, спрямованими на їх витіснення з африканського континенту. Ямб також має особливі звʼязки з Асоціацією вільних досліджень та міжнародного співробітництва (AFRIC). Ця організація, пов’язана з російськими ПВК, підтримує РФ шляхом інформаційних маніпуляцій та втручань.

Загалом, обмежувальні заходи ЄС щодо дестабілізаційної діяльності Росії наразі поширюються на 47 фізичних та 15 юридичних осіб. Їхні активи підлягають замороженню, а надання їм або на їхню користь прямо чи опосередковано коштів або економічних ресурсів є забороненим. Окрім того, на фізичних осіб розповсюджується заборона на в’їзд, яка перешкоджатиме їхньому потраплянню на територію ЄС або її використанню з метою транзиту.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному віснику ЄС.

Як повідомлялося, структура обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізаційну діяльність Росії була закладена 8 жовтня 2024 року. Вона була спрямована проти причетних до дій та політик уряду РФ, покликаних підірвати засадничі цінності ЄС та його країн-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність та цілісність. Санкційний режим також застосовується проти осіб, відповідальних за гібридну діяльність, зокрема інформаційні маніпуляції та зовнішні втручання, проти міжнародних організацій та країн з-поза меж ЄС.

26 червня 2025 року Європейська Рада ухвалила висновки, в яких засудила тривалу російську гібридну кампанію, що включає саботаж, руйнування критичної інфраструктури, кібератаки, інформаційні маніпуляції та зовнішнє втручання, спроби підриву демократії та втручання у виборчі процеси.

Теги: #санкції #єс

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