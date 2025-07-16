Зустріч партнерів щодо передачі систем Patriot Україні може відбутися 23 липня – ЗМІ

Представники країн-партнерів готують на середу, 23 липня, зустріч щодо пошуку і передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє cтарша продюсерка Al Jazeera English Клауда Таніос з посиланням на анонімні джерела.

"Зустріч країн-власників ракет Patriot та країн-донорів України, метою якої є пошук додаткових батарей ППО Patriot для України, під головуванням головнокомандувача військ НАТО, може відбутися в середу наступного тижня, повідомило агентству Reuters джерело, близьке до переговорів", - написала Таніос в соцмережі Х в середу.

Під головнокомандувачем військ НАТО, вірогідно, мається на увазі верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) Алексус Гринкевич, але агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження цього.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot американського виробництва в рамках нової угоди. Німеччина запропонувала купити дві системи, а Норвегія – третю. Сполучені Штати мають набагато більше батарей Patriot, ніж будь-яка інша армія — понад 60 із приблизно 180 у всьому світі, згідно з даними трекерів зброї Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні. Пізніше Трамп заявив, що "є одна країна, яка має 17 Patriot, готових до відправки".

16 липня Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс заявив, що відправлення Patriot в Україну вже розпочалося.