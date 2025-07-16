Інтерфакс-Україна
Події
10:43 16.07.2025

У Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Шмигаля

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У Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Шмигаля
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з посади внесений до Верховної Раді і зареєстрований під №13485 у середу.

Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати Олена Шуляк, Олександр Літвінов, Таміла Ташева та Андрій Клочко, а головним комітетом визначений комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який очолює Шуляк.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, а до цього запропонував першій віцепрем’єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 4 березня 2020 року схвалила відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра і того ж дня новим прем'єром назначили Дениса Шмигаля. На той час в уряді Гончарука Шмигаль лише місяць був віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, а до того очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. На сьогодні Шмигаль перебуває на посаді прем'єра понад п'ять років і чотири місяці, що найдовше серед усіх голів уряду незалежної України.

Згідно із законом про Кабінет Міністрів, прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду.

Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Теги: #шмигаль #проект_постанови #звільнення

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