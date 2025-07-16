В’ятрович: Івановська - кращий вибір серед кандидатів, які претендували на посаду мовного омбудсмена

Ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає, що Олена Івановська - кращий вибір із тих кандидатів, які претендували на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

"З-поміж тих кандидатів, які розглядав уряд, це однозначно кращий вибір, ніж актор Олександр Завальський, якого намагалися протягнути на цю посаду. Пані Олена людина, безумовно, патріотична, щиро вболіває за українську мову і українську справу. А політичний і правничий досвід сподіваюся здобуде у взаємодії з фахівцями і громадянським суспільством. Головне – керуватися у своїх діях законом і національними інтересами України", - написав В’ятрович в мережі Facebook, коментуючи призначення Івановської.

У свою чергу український громадський діяч, експерт у мовному питанні Тарас Шамайда також зазначив, що з наявних кандидатів уряд зробив правильно, проголосувавши за Івановську, а не за актора Олександра Завальського.

"Олена Івановська - людина, віддана українській справі все свідоме життя. Для неї українська мова - не питання кон'юнктури чи моди, а сенс її життя і роботи. І це дуже важливо. Так, їй бракує досвіду політичної і правозахисної діяльності, вона займалася здебільшого наукою, а не превенцією порушень законодавства, протоколами, штрафами, законодавчими пропозиціями та іншими речами, які складають зміст роботи уповноваженого. Але, якщо пані Олена твердо стоятиме на букві закону і захисті державної мови (сумніватися в чому у мене наразі нема підстав), вона може розраховувати на всебічну підтримку і допомогу й громадянського суспільства, і секретаріату уповноваженого, де працюють викоскокваліфіковані і віддані українській справі люди", - написав він у мережі Facebook.

Як повідомлялося, 15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови. На посаду мовного омбудсмена була номінована уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінецем. Серед інших кандидатів був актор Олександр Завальський і заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський.

2 липня Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.