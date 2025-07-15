Інтерфакс-Україна
Події
21:47 15.07.2025

Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

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Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Івановську є професоркою кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторкою філологічних наук.

Кандидатську дисертацію захистила на тему "Фольклористична спадщина Ганни Барвінок" (1996 рік), а докторську дисертацію - на тему "Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект" (2007 рік).

На посаду мовного омбудсмена була номінована уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінецем. Серед інших кандидатів був актор Олександр Завальський і заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє. Кандидатом на посаду мовного омбудсмена може бути рекомендовано громадянина України, який має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

Як повідомлялося, 2 липня Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

 

Теги: #мова #омбудсмен #івановська

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