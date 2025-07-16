Інтерфакс-Україна
Події
06:51 16.07.2025

Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав МЗС

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні візьме участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав зовнішньополітичних відомств України, Литовської Республіки та Республіки Польща. Зустріч відбуватиметься в Любліні, повідомляє офіційна веб-сторінка МЗС України.

"Міністр обговорить з колегами безпекову ситуацію в Україні та регіоні, зокрема з урахуванням спільного кордону країн Люблінського трикутника з Росією та Білоруссю, нарощування військово-технічного потенціалу України та зміцнення оборонної співпраці, посилення скоординованого тиску США та ЄС на Росію, протидію дезінформації та іншим російським гібридним загрозам", - сказано в повідомленні МЗС.

Зустріч голів дипломатичних відомств має на меті узгодити ключові питання порядку денного, підготувати спільні позиції та визначити пріоритети майбутньої зустрічі лідерів у форматі Люблінського трикутника.

За підсумками зустрічі заплановане ухвалення Спільної заяви міністрів закордонних справ Люблінського трикутника.

Формат Люблінського трикутника був заснований у 2020 році та цьогоріч відзначає п’яту річницю діяльності. Люблінський трикутник — це політична платформа для координації зусиль у питаннях безпеки, економіки та євроатлантичної інтеграції.

Джерело: https://mfa.gov.ua/events/vizit-andriya-sibigi-do-lyublina-respublika-polshcha

Теги: #польща #литва #саміт #мзс

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