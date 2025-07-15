Електропостачання усім жителям Харківщини, які залишилися без світла через негоду 12 липня повністю відновлено - ОВА

Енергетики відновили електропостачання всіх жителів Харкова і області, які залишилися без світла через суботній буревій, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у Телеграм у вівторок.

"Станом на 21.00 підключили світло останнім 644 абонентам у Харкові та 39 – в області, де було пошкоджено мережі внаслідок суботньої негоди", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок негоди 12 липня у Харкові і області було знеструмлено близько 80 тисяч точок обліку

Джерело: https://t.me/synegubov/15813