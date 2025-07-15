Інтерфакс-Україна
Події
23:25 15.07.2025

Електропостачання усім жителям Харківщини, які залишилися без світла через негоду 12 липня повністю відновлено - ОВА

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Енергетики відновили електропостачання всіх жителів Харкова і області, які залишилися без світла через суботній буревій, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у Телеграм у вівторок.

"Станом на 21.00 підключили світло останнім 644 абонентам у Харкові та 39 – в області, де було пошкоджено мережі внаслідок суботньої негоди", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок негоди 12 липня у Харкові і області було знеструмлено близько 80 тисяч точок обліку

Джерело: https://t.me/synegubov/15813

Теги: #електропостачання #відновлення #харківська

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