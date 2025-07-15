Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 61 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 41 штурмову та наступальну дію, три з яких станом на 22:00 вівторка ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26700