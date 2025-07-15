Інтерфакс-Україна
Події
22:13 15.07.2025

Один цивільний загинув внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Сумської області – ОВА

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Одна людина загинула внаслідок артобстрілів росіянами території Сумської області, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм у вівторок.

"Після 15:00 ворог з артилерії обстріляв околиці Великописарівської громади. На жаль, загинув 50-річний місцевий мешканець. Пізніше ворог повторно атакував Битицький старостат Сумської громади. Внаслідок другої атаки пошкоджені ще близько 6 будинків. Люди, на щастя, не постраждали. Ввечері росіяни атакували село у Краснопільській громаді. Там триває ліквідація пожежі. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/235

Теги: #сумська #жертва #атаки

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