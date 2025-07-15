Інтерфакс-Україна
Події
21:40 15.07.2025

Двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області

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Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів у росіянами у вівторок Купʼянська і Приколотного (Харківська обл). 

Близько 16:30 ворожий fpv-дрон поцілив по приватному житловому сектору в Приколотному. Пошкоджено житлові будинки. Загинув 67-річний чоловік. Ще двоє (жінка та чоловік) зазнали гострої реакції на стрес.

Орієнтовно о 19:25 ЗС РФ завдали удару по Купʼянську. Загинув 69-річний чоловік.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Теги: #харківська_область #жертви #обстріли

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