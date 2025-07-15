Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до негайного відправлення, повідомляє The New York Times.

"Системи протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси Patriot, зброя американського виробництва, яку союзники НАТО купуватимуть (…) щоб допомогти Україні захиститися від російських атак. Майже вся зброя негайно доступна для відправки в Україну, тобто вона або з наявних військових запасів, або щойно була виготовлена", - йдеться у повідомленні видання на сайті у вівторок з посиланням на джерела.

Зазначається, що Трамп назвав нову угоду вигідною для США, незважаючи на те, що надав мало подробиць про те, як вона буде прийнята. "Це дуже велика угода, яку ми уклали", - сказав Трамп у понеділок з Овального кабінету разом з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО.

На це генсек НАТО Марк Рютте відповів, що принаймні вісім країн Альянсу готові оплатити зброю, і похвалив Трампа за те, що він допоміг Україні отримати "те, що їй необхідно для підтримки обороноздатності та захисту від Росії".

Наразі Трамп змінив свою позицію щодо військової допомоги України, зокрема, він заявив, що США відправлять Україні Patriot, а платити за них будуть країни ЄС. Окрім цього Трамп анонсував передачу Україні 17 систем Patriot. За його словами, розгорнути ці комплекси можна швидко.

Як зазначає NYT, і Трамп, і Рютте заявили, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot американського виробництва в рамках нової угоди. Німеччина запропонувала купити дві системи, а Норвегія – третю. Сполучені Штати мають набагато більше батарей Patriot, ніж будь-яка інша армія — понад 60 із приблизно 180 у всьому світі, згідно з даними трекерів зброї Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні. Але незрозуміло, які країни продають свої.

За даними ЗМІ, Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет JASSM та навіть Tomahawk, які здатні долетіти до Москви та Петербурга.