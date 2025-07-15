Інтерфакс-Україна
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17:42 15.07.2025

Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

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Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер виключила можливість передачі Україні швейцарської зброї у найближчі місяці, оскільки розгляд подібних рішень у Швейцарії "займають роки".

"Щодо зброї та її реекспорту. Так, ця тема піднімалася під час усіх моїх зустрічей у Києві. Завжди важливо пояснювати, що означає нейтралітет Швейцарії. Він не означає байдужість. Ми завжди засуджуємо російську військову агресію проти України", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Рінікер нагадала, що зараз у швейцарському парламенті обговорюються дві теми щодо зброї. Перша - стосується реекспорту зброї.

"Цей законопроєкт був прийнятий в одній палаті. Але щоб цей законопроєкт був прийнятий далі, ми повинні отримати підтримку другої палати. Після цього буде проведено референдум, і населення країни обов'язково висловить свою думку щодо цього. Якщо ви запитаєте мене, чи можемо ми бути впевнені, що підтримаємо вас зброєю протягом найближчих місяців, я дійсно мушу сказати "ні". Будьмо чесними. Це нереалістично, оскільки процеси у Швейцарії тривають набагато довше", - пояснила вона.

Другий закон, який зараз обговорюється, стосується винятку щодо експорту зброї.

"Але, знову ж таки, остаточне рішення про зміну закону буде прийнято населенням", - додала президента.

Відповідаючи на запитання щодо приблизних строків, Рініер зазначила, що "процеси у Швейцарії тривають довше, і займають роки".

"Якщо ми будемо проводити референдум, то мова йде не про місяці, а про два-три роки", - додала вона.

Водночас як наголосила Рінікер, Швейцарія надає підтримку Україні іншими способами, попри те, що не постачає зброю. Зокрема, підтримка Швейцарії полягає не тільки в гуманітарній допомозі, зазначила Рінікер. Вона нагадала про масштабні швейцарські проєкти у різноманітних сферах, допомогу в реформах, відновленні, енергетиці та проєктах з розмінування, які вже роблять величезний внесок в Україну.

Крім того, президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії нагадала про першу Конференцію з відновлення України в 2022 році в Лугано, а також те, що Швейцарія та Україна спільно провели Конференцію з протимінної діяльності в Лозанні в 2024 році.

"І, як ви, мабуть, пам'ятаєте, минулого року ми організували Саміт з питань миру в Україні в Бюргенштоці. Насправді ми були першою країною, яка змогла провести таку конференцію на високому рівні щодо мирних зусиль", - додала Рінікер.

Теги: #зброя #реекспорт #швейцарія

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