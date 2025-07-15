Інтерфакс-Україна
Події
12:33 15.07.2025

В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

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В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

У середу, 16 липня, в західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди значні дощі, місцями грози.

На решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні та сході 18-23°. Вдень у західних областях 21-26°, у північних 25-30°, на решті території 29-34°. У південній частині місцями сильна спека 35-37°.

В Києві в ніч проти середи без опадів, вдень короткочасні дощі, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 16 липня в Києві була зафіксована в 2024 році і склала 36,0°, найнижча вночі – 7,8° в 1902 році.

В четвер, 17 липня, вночі у західних областях, вдень по всій Україні крім південного сходу очікуються короткочасні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди значні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 18-23°. У північних областях вночі 15-20°, вдень 23-28°. На решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35-37°.

В Києві в ніч проти четверга без опадів, вдень короткочасні дощі, вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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