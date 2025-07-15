Інтерфакс-Україна
Події
10:36 15.07.2025

Представники країн НАТО та G7 підтримали створення режиму Defence City в Україні

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Представники країн НАТО та G7 підтримали створення режиму Defence City в Україні

Створення спецрежиму Defence City, що передбачає створення спеціального правового режиму для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), підтримали представники країн-партнерів НАТО та G7.

Як повідомляє пресслужба парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, 14 липня пройшла зустріч щодо концепції Defence City, під час якої партнери обговорили ідею з авторами пакету законопроєктів щодо спецрежиму.

"Партнери висловили підтримку ініціативи та заходів для забезпечення розвитку українського ОПК. Сторони обговорення домовилися консультуватися в подальшому для забезпечення умов ефективної співпраці оборонних підприємств країн. Зокрема, ініціатори проєкту закликали партнерів долучатися до обговорення інструментів кооперації, передбачених в рамках Defence City", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Фінкомітету Данила Гетманцева, автори законопроєкту продовжать вдосконалювати механізми, передбачені у Defence City для посилення української ОПК.

"Пакет законопроєктів про Defence City має надати поштовх для розвитку ОПК. Насамперед – для потреб нашої армії. Але ми розуміємо, що український ОПК здатен виробляти продукції в рази більше, ніж зараз. І це зброя, яка пройшла випробування на полі бою, що дає значні конкурентні переваги на міжнародних ринках", - процитували в пресслужбі голову фінкомітету ВР Данила Гетманцева.

Він наголосив, що впровадження спецрежиму дозволить значно розширити експортний потенціал української оборонної промисловості. В перспективі – забезпечить Україні місце в ТОП-5 світових експортерів зброї.

У пакеті законопроєктів передбачається низка пільг для підприємств, щоб забезпечити необхідні умови для зростання обсягів виготовленої оборонної продукції. Зокрема йдеться про співпрацю між українськими та іноземними компаніями ОПК. В пріоритеті - створення спільних підприємств, які забезпечать нові робочі місця в Україні та гарантують виготовлення більшої кількості зброї для української армії. Проте розглядаються і пропозиції щодо виробництва зброї поза межами України.

Як повідомив директор департаменту закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський, одним із напрямків спецрежиму також є створення запасних виробничих майданчиків на територіях країн-партнерів платформи "Рамштайн". Зазначається, що мова про країни, які з 2022 року надають Україні фінансову та військову допомогу для організації відсічі ворогу і підтверджують готовність вкладати додаткові кошти в українські компанії, що будуть розміщені на їх території, для закупівлі зброї, боєприпасів, ракет тощо.

"Перші два законопроєкти з пакета Defence City будуть розглянуті парламентом в першому читанні вже цього тижня. Весь пакет законопроєктів плануємо проголосувати та підписати до Дня Незалежності", – додав голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомлялось, 11 липня фінкомітет рекомендував за основу законопроєкти №13420 (зміни в Податковий кодекс) та №13421 (зміни в Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City. Вони передбачають додаткові інструменти підтримки, запровадження та захист переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City) від Міноборони, податкові пільги до 1 січня 2036р. щодо звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного та екологічного податку, а також податку на нерухомість; зберігаються чинні податкові преференції для підприємств ОПК – пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників.

При розробці концепції ФРУ повідомила, що галузеві та бізнесові асоціації, що об’єднують біля 500 підприємств ОПК, заявили про підтримку концепту Defence City та вважають спецрежим можливістю посилення національного ОПК та обороноздатності держави. Проте, Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликає Раду не допустити ухвалення пакета цих законопроєктів і стверджує, що він не вирішує проблему розвитку ОПК, при цьому створюючи нові корупційні ризики та загрози для безпеки.

Теги: #опк #defence_city #нато #g7

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