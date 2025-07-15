Інтерфакс-Україна
Події
09:02 15.07.2025

Ворог вдарив ракетами по Шостці на Сумщині, постраждала підліток

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Ворог вдарив ракетами по Шостці на Сумщині, постраждала підліток

Російські окупанти вночі завдали три ракетні удари по Шостці, внаслідок чого постраждала 14-річна дівчина, повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Постраждала внаслідок нічної атаки у Шостці – це 14-річна дитина. Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу", - написав він у телеграмі.

За словами Григорова, попередньо ворог завдав по місту три ракетні удари.

Унаслідок удару пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки та будівля медичного закладу.

"Ворог навмисно цілить по цивільній інфраструктурі. Страждають мирні мешканці, діти. Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки", - зазначив глава ОВА.

 

Теги: #постраждалі #сумська_область #обстріли

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