Інтерфакс-Україна
Події
00:33 15.07.2025

На фронті за добу відбулося 138 бойових зіткнень – Генштаб

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На фронті минулої доби всього відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, здійснив 345 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська та Кам’янки.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на позиції Сил оборони на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку за 14 липня українські захисники відбили 17 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового. Ще вісім атак тривають.

На Сіверському напрямку українські військові відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок, Предтечиного та Білої гори.

На Торецькому напрямку сили оборони за сьогодні відбили п’ять ворожих атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 37 разів атакував українські позиції у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 30 атак ворога, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 140 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дві бойові машини піхоти, два автомобілі, 21 БпЛА, чотири антени БпЛА, два артилерійські засоби, термінал супутникового зв’язку, також уражено квадроцикл російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутись у бік Кам’янського. Авіаударів зазнали Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дев’ять невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів. Одрадокам’янку ворог атакував некерованими авіаційними ракетами.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vMjgZ7An2YSmvRjphR6tpicuFLyg7xt9Yxhesbrtdh4AC1GQvxRvRovohhoEo1nml

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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