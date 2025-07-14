Зеленський: США, Німеччина та Норвегія вже працюють над постачанням зброї Україні, зокрема "Patriot"

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив, що США, Німеччина та Норвегія вже працюють над постачанням необхідної зброї Україні, зокрема систем "Patriot".

"Говорив із генсеком НАТО Марком Рютте. Теж дуже хороша розмова, Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України", - написав він в телеграмі.

Президент наголосив, що Україна цінує готовність надати її Збройним силам додаткові системи "Patriot". "Для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів", - додав він.

Зеленський нагадав на важливості збільшення тиску на Росію заради миру та збереження життя людей.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15117