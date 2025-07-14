Трамп: ми уклали угоду, за якою ми будемо постачати НАТО зброю для України, Альянс буде за неї платити

Президент США Дональд Трамп заявив про намір постачати НАТО найсучаснішу зброю для України.

"У Сполучених Штатів буде закуплено військову техніку на мільярди доларів, яка надійде до НАТО... І її швидко розподілять, передадуть на поле бою в Україні", - сказав Трамп на спільній з генеральним секретарем НАТО пресконфереції у Вашингтоні в понеділок.

При цьому він наголосив, що вартість зброї покриватимуть члени НАТО, а не американські платники податків. "Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надсилатимемо їм зброю, а вони за неї платитимуть", – сказав президент США.

Трамп заявив, що уклав угоду про продаж зброї НАТО, щоб допомогти Україні, і уточнив, що у Сполучених Штатів буде закуплено військову техніку на мільярди доларів. За його словами, це буде "найсучасніша зброя".