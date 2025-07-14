У медзакладі Києва викрито схему заволодіння бюджетними коштами програми медичних гарантій – Нацполіція

Національна поліція України викрила злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, які були виділені у межах програми медичних гарантій: в одному із медзакладів Києва тривають слідчі дії, повідомляє Нацполіція.

"Службові особи медичного закладу вносили до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я фіктивні дані щодо кількості громадян, які отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям". Надалі подавали фіктивний звіт до Національної служби здоров’я України, на підставі якого отримали з бюджету кошти", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції в понеділок.

В повідомленні зазначається, що наразі тривають слідчі дії у керівництва одного зі столичних медичних закладів та за місцями мешкання ще кількох медичних працівників, які можуть бути причетні до протиправних дій.

За попередніми даними, медичний заклад за надані псевдопослуги отримав на свої рахунки бюджетні кошти.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння бюджетними коштами службовими особами). Слідчі дії тривають.