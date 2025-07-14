Держава компенсуватиме повну вартість навчання дітям осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності - Кабмін

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту, за яким діти ветеранів, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти, можуть отримати компенсацію від держави.

"Зокрема, розширено категорію дітей, які можуть розраховувати на державну компенсацію вартості навчання. Тепер допомогу зможуть отримати й діти тих, хто стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи ушкоджень, отриманих під час участі в масових акціях протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року — під час Революції Гідності", - йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Крім цього, уряд уточнив категорії осіб, чиї діти мають право на компенсацію: діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин відповідно до закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"; діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Також запроваджується: переважне право на отримання державної допомоги для здобувачів освіти, які завершують навчання у 2024/2025 навчальному році; механізм верифікації заявників для ретельної перевірки права на державну допомогу; обов’язок закладів освіти вносити інформацію про належність здобувачів освіти до відповідних категорій у Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).