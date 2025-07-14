Інтерфакс-Україна
Події
17:02 14.07.2025

Ворог найактивніше діє на лиманському, покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

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Ворог найактивніше діє на лиманському, покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони, станом на 16:00 зафіксовано 88 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільш активно (ворог – ІФ-У) діє на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, на покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 атак на позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Покровська, Родинського, Новопавлівки, Мирнограду. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 24 атаки ворожих підрозділів, ще два боєзіткнення досі тривають.

На новопавлівському напрямку загарбники 12 разів йшли в наступ на позиції українських військ. Станом на 16:00 відбито дев’ять атак. Бої не вщухають.

На лиманському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак, ще чотири атаки тривають до цього часу.

На північно-слобожанському і курському напрямках сьогодні противник проводив 10 наступальних дій, на даний час три боєзіткнення тривають. На південно-слобожанському напрямку відбулось три боєзіткнення.

На куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, на сіверському – шість. На краматорському напрямку відбулося чотири ворожих штурми.

На торецькому напрямку російські окупанти провели три штурмові дії на позиції наших захисників, два боєзіткнення тривають. На оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи один раз наступали на позиції українців, на придніпровському напрямку відбили чотири штурмові дії окупантів.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

Теги: #війна #генштаб #бойові_зіткнення

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