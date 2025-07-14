Уряд спрямовує 322 млн грн на зарплати фахівців з супроводу ветеранів

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок спрямує 322 млн грн для оплати праці фахівців з супроводу ветеранів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ще один фокус Уряду — захист прав ветеранів. У цьому захисникам допомагають фахівці з супроводу, які працюють у майже тисячі громад. Наша мета — щоб кожна громада мала достатньо таких спеціалістів. Сьогодні спрямовуємо на місця майже 322 млн грн для оплати їхньої праці. Знайти фахівця із супроводу ветеранам тепер простіше завдяки новому цифровому простору Ветеран Pro", - сказав Шмигаль під час засідання уряду.