Інтерфакс-Україна
Події
11:44 14.07.2025

Цехи українських брендів одягу Uneed і Maiklen знищено під час масованої атаки на Львів 12 липня

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Цехи українських брендів одягу Uneed і Maiklen знищено під час масованої дронової атаки РФ на Львів у ніч на 12 липня, повідомляється на сторінках брендів у соцмережах.

"Ворог б’є по виробництву, але ми не зламаємось. Відбудуємо. Продовжимо працювати!" - наголосили у Maiklen.

У компанії Uneed зазначили, що "важливо не наш цех, а люди, які тут працюють (…) і щоб вони залишились з роботою", та закликали своїх клієнтів допомогти ресурсами на відновлення виробництва.

Теги: #львів #цехи #атака

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