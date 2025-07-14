Цехи українських брендів одягу Uneed і Maiklen знищено під час масованої атаки на Львів 12 липня

Цехи українських брендів одягу Uneed і Maiklen знищено під час масованої дронової атаки РФ на Львів у ніч на 12 липня, повідомляється на сторінках брендів у соцмережах.

"Ворог б’є по виробництву, але ми не зламаємось. Відбудуємо. Продовжимо працювати!" - наголосили у Maiklen.

У компанії Uneed зазначили, що "важливо не наш цех, а люди, які тут працюють (…) і щоб вони залишились з роботою", та закликали своїх клієнтів допомогти ресурсами на відновлення виробництва.