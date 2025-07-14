Інтерфакс-Україна
Події
06:43 14.07.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1130 військовослужбовців - Генштаб

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Втрати окупантів впродовж доби  склали 1130 одиниць живої сили та 163 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему,102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 124 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26613

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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