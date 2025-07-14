Інтерфакс-Україна
Події
00:56 14.07.2025

Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив про підготовку "відчутної управлінської трансформації", яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців.

"Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади", – написав голова держави ввечері в неділю в телеграмі після зустрічі.

"Сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади", – трохи пізніше заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

Він анонсував зміни, зокрема, у сфері оборони та нові кадрові рішення у ключових посольствах. Президент наголосив на необхідності аудиту кожної домовленості з партнерами – що реально виконується.

"Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України", – підсумував голова держави.

Раніше, 10 липня, Зеленський на Конференції з відновлення України в Римі повідомив, що розглядає кандидатуру діючого міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України в США. За словами президента, він найближчим часом прийме рішення, і якщо Умєров буде послом, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України.

Через два дні, 12 липня, вже в Києві голова держави після зустрічі з Умєровим повідомив, що обговорював з міністром зміни в державних інституціях. "Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", – написав Зеленський.

За словами двох джерел агентства "Інтерфакс-Україна", які побажали залишитися неназваними, з великою ймовірністю найближчим часом можуть бути ініційовані зміни в уряді: новим прем’єром стане перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, тоді як Умєров призначений послом до США. На пост міністра оборони у такому випадку розглядалися кілька кандидатур, серед яких віцепрем’єр – голова Мінцифри Михайло Федоров, але його призначення малоймовірне. В той же час, за словами джерел, майбутня конфігурація виконавчої влади може передбачати перехід прем’єра Дениса Шмигаля на пост міністра оборони.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15104

https://t.me/V_Zelenskiy_official/15106

Теги: #шмигаль #влада #зеленський #нарада

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