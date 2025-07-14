Інтерфакс-Україна
Події
00:54 14.07.2025

МАГАТЕ зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю

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Представники місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) повідомили, що минулої ночі чули сотні пострілів зі стрілецької зброї.

"Це є черговою ознакою військової активності, яка потенційно загрожує ядерній безпеці", - заявив у неділю генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Члени місії зазначили, що кількість пострілів, які лунали впродовж години з 22:00 за місцевим часом, була незвичайною, а вранці під час обходу майданчика вони побачили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі біля 5-го і 6-го реакторних блоків. Жодних ознак розбитих вікон чи інших ушкоджень виявлено не було.

"Команда МАГАТЕ на ЗАЕС шукає додаткову інформацію про інцидент", - сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному веб-сайті організації.

"Така військова активність на великій атомній електростанції або поблизу неї є абсолютно неприйнятною", - заявив генеральний директор Гроссі.

Окрім того Гроссі висловив стурбованість дедалі активнішим використанням БпЛА поблизу атомних електростанцій від початку цього року, заявивши, що така зброя становить явний ризик для ядерної безпеки.

"Ми спостерігаємо явну ескалацію ударів безпілотників під час цієї війни, що також впливає на українські атомні електростанції та потенційно наражає їх на подальшу небезпеку. Як я неодноразово заявляв, будь-яка військова атака на ядерний об'єкт - з використанням безпілотників або без них - ставить під загрозу ядерну безпеку і має бути негайно припинена", - заявив Гроссі.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-303-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #заява #магате #стрілянина #заес

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