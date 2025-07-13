Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Сумській області – ОВА

Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм в неділю увечері.

"Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги. Двоє парамедиків обстежуються у лікарні", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Як він повідомляв раніше, перший обстріл стався близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату. Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. 57-річний чоловік загинув, а його брат зазнав поранення. Власне йому й надавала допомогу медична бригада, яку атакували росіяни.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/204