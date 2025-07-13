За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7

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Минулої доби російські війська 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації у телеграм-каналі.

За інформацією адміністрації, у Покровському районі внаслідок обстрілів поранено одну людину в Добропіллі, двох поранено в Покровську, одна людина загинула і одна поранена у Мирнограді, а в Білозерському районі зафіксовано одну загибель та зруйноване авто.

"Краматорський район. В Озерному Лиманської громади знищено 30 приватних будинків, ще 5 — у Зарічному. В Олександрівці пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків і 4 адмінбудівлі. В Андріївці пошкоджено лінію електропередач і вантажівку. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків і газогін", - йдеться в повідомленні.

"З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 20 дітей", — підсумовує ОВА.