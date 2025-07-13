Інтерфакс-Україна
Події
11:32 13.07.2025

За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7

1 хв читати
За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7
Фото: https://dn.gov.ua/ua

Минулої доби російські війська 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації у телеграм-каналі.

За інформацією адміністрації, у Покровському районі внаслідок обстрілів поранено одну людину в Добропіллі, двох поранено в Покровську, одна людина загинула і одна поранена у Мирнограді, а в Білозерському районі зафіксовано одну загибель та зруйноване авто.

"Краматорський район. В Озерному Лиманської громади знищено 30 приватних будинків, ще 5 — у Зарічному. В Олександрівці пошкоджено крамницю і 2 автівки. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків і 4 адмінбудівлі. В Андріївці пошкоджено лінію електропередач і вантажівку. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків і газогін", - йдеться в повідомленні.

"З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 20 дітей", — підсумовує ОВА.

 

Теги: #донецька_область #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 13.07.2025
Окупанти атакували село на Чернігівщині FPV-дроном, поранено тракториста — ОВА

Окупанти атакували село на Чернігівщині FPV-дроном, поранено тракториста — ОВА

10:29 13.07.2025
На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад внаслідок атаки РФ - ДСНС

На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад внаслідок атаки РФ - ДСНС

08:10 13.07.2025
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка, пошкоджено ліцей – Лисак

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка, пошкоджено ліцей – Лисак

07:33 13.07.2025
Центральний район Херсона обстріляно вночі, поранено чоловіка

Центральний район Херсона обстріляно вночі, поранено чоловіка

07:25 13.07.2025
Окупанти завдали 579 ударів по Запорізькій області, поранено чоловіка

Окупанти завдали 579 ударів по Запорізькій області, поранено чоловіка

11:05 12.07.2025
Донеччина: загинули четверо цивільних, зазнали поранень шестеро - ОВА

Донеччина: загинули четверо цивільних, зазнали поранень шестеро - ОВА

07:17 12.07.2025
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, загинули двоє людей - Федоров

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, загинули двоє людей - Федоров

07:11 12.07.2025
У Харкові зафіксовано влучання по обʼєкту критичної інфраструктури, двоє постраждалих шпиталізовані

У Харкові зафіксовано влучання по обʼєкту критичної інфраструктури, двоє постраждалих шпиталізовані

18:18 11.07.2025
Трамп про черговий удар по Україні: Я знаю. Ви побачите, що відбуватиметься далі

Трамп про черговий удар по Україні: Я знаю. Ви побачите, що відбуватиметься далі

17:45 11.07.2025
МЗС України засудило атаку РФ, в результаті якої постраждало посольство Ватикану

МЗС України засудило атаку РФ, в результаті якої постраждало посольство Ватикану

ВАЖЛИВЕ

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

Зеленський: Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет

ОСТАННЄ

Зеленський сподівається на виконання всіх домовленостей, що посилять захист України

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

Росія розширює мережу пропаганди в Африці — ГУР

Загроза буревію зберігається в Харкові та області

ППО знешкодила 20 з 60 випущених окупантами дронів

КНДР передала Росії понад 12 млн снарядів калібру 152 мм — ЗМІ

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих

Нова Каледонія отримає статус нової держави в межах Французької Республіки

Двом жителям Херсона знадобилась меддопомога через нічний обстріл Корабельного району

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА