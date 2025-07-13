Окупанти атакували село на Чернігівщині FPV-дроном, поранено тракториста — ОВА

Російські війська вдарили FPV-дроном по селу в Семенівській громаді Чернігівської області, внаслідок чого тяжко поранений тракторист, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

"Росіяни FPV-дроном атакували село в Семенівській громаді. Пошкоджений трактор. Тракторист зазнав тяжких поранень - його госпіталізували. Зараз 47-річний чоловік перебуває під наглядом лікарів у семенівському медзакладі. Через важкий стан пацієнта планують транспортувати в Чернігівську обласну лікарню", - зазначив Чаус.

Також, за даними очільника ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили 41 обстріл по прикордонних районах Чернігівщини. Зафіксовано 60 вибухів у 16 населених пунктах області.