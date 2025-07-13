Інтерфакс-Україна
Події
10:29 13.07.2025

На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад внаслідок атаки РФ - ДСНС

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Вночі російські безпілотники атакували селище Межова Синельниківського району Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів, повідомила пресслужба ДСНС України.

"Внаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі одного з навчальних закладів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу на площі 800 кв. м ліквідували. До гасіння залучались 14 рятувальників та 3 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Теги: #дніпропетровська_область #дснс #обстріли

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