Інтерфакс-Україна
Події
08:10 13.07.2025

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка, пошкоджено ліцей – Лисак

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Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, поранено чоловіка, пошкоджено ліцей – Лисак

Ввечері та вночі російські війська обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 37-річний чоловік і частково знищено ліцей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, по Синельниківському району росіяни били безпілотниками, КАБами і з РСЗВ. Гучно було у Межівській, Покровській і Великомихайлівській громадах. Там сталося кілька займань: горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогонь охопив і ліцей, який частково знищено. Пошкоджено також територію підприємства, приватний будинок, два комбайни й автомобіль.

"Важку артилерію та fpv-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених", - написав він у телеграмі у неділю вранці.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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