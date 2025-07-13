13 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1236 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1236 RUSSIAN AGRESSION

13 липня відзначають День рибалки, Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року.

Православна церква вшановує пам'ять Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.

День рибалки

Відзначається щорічно в другу неділю липня відповідно до Указу Президента України від 22.06.1995 р. № 464/95.

Міжнародний день головоломки

Міжнародний день головоломки, також відомий як День Рубіка, відзначається в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка.

Міжнародний день гірських порід

Міжнародний день гірських порід, своєрідна данина поваги геологічним породам.

Покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про ці захоплюючі природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини.

Всесвітній день року

Всесвітній день року - це свято, яке відзначається 13 липня щороку, переважно в Бразилії. Цей день був призначений для вшанування рок-музики і пам'яті про культовий благодійний концерт Live Aid 1985 року, який зібрав значні кошти для допомоги голодуючим в Ефіопії.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Степана Трохимовича Балицького (1885–1965), українського гончаря; за іншими даними народився 13.08.1885 р.;

140 років від дня народження Остапа Миколайовича Лисенка (1885−1968), українського музикознавця, педагога, сина відомого композитора, піаніста, диригента М. Лисенка;

100 років від дня народження Раїси Михайлівни Сергієнко (1925–1987), української співачки;

100 років від дня народження Петра Кузьмича Столяренка (1925–2018), українського художника, пейзажиста, мариніста;

90 років від дня народження Наталії Георгіївни Харакоз (1935–2022), української письменниці, журналістки, громадської діячки, яка загинула під час блокади Маріуполя;

85 років від дня народження Івана Григоровича Сокульського (1940−1992), українського письменника, поета, журналіста, дисидента, правозахисника, громадського діяча.

Ще в цей день:

1897 — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;

1908 — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки;

1920 — Створене товариство Червоного Хреста України;

1923 — Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що забороняв продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;

1930 — Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї;

1938 — Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.

1947 — У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, який запропонував держсекретар США Джордж Маршалл. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася в силі;

1949 — Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;

1951 — В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру;

1956 — Закладений наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль;

1964 — Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною;

1973 — Виходить перший альбом гурту "Queen".

1977 — Почалася Огаденська війна;

1985 — У Лондоні і Філадельфії одночасно пройшли концерти "Live Aid" для допомоги голодуючим Африки. Організатором заходу був лідер групи "Boomtown Rats" Боб Гелдоф, який зумів привернути для участі таких зірок, як Мік Джаггер, Мадонна, Тіна Тернер, Пол Маккартні, Девід Бові, Боб Ділан. По телебаченню виставу дивилися більше півтора мільярда глядачів в 160 країнах. СРСР виявився чи не єдиною країною, що відмовилася від показу концерту;

1985 — На змаганнях в Парижі Сергій Бубка вперше подолав в стрибках з жердиною висоту 6 метрів.

Церковне свято:

Собор Архангела Гавриїла

Щорічно 13 липня православна церква відзначає Собор Архангела Гавриїла. Дата святкування обрана на честь дати освячення Константинопольського храму, який побудували в ім’я святого у 17 сторіччі.

Архангел Гавриїл (його також називають вартовим раю) – це посланець Господа, який благовістив Святій Діві та усьому людству про народження Ісуса Христа.

Також, Гавриїл сповіщав Даниїла про євреїв, доносив до праведної Анни звістку про близьку появу на світ Христа, ділився зі святим Захарієм новиною про народження Івана Хрестителя, стимулював Мойсея писати книгу Буття, врятував Богородицю від замислів Ірода тощо.

Святого вважають покровителем посланців, дипломатів, телефону, радіо й телебачення. Іконографія зображує святого юнаком з пишною шевелюрою, у синьому чи білому убранні. Присутні такі атрибути, як німб та крила, нерідко жезл, гілка, ліхтар, сфера або труба.

День пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта

Стефан був племінником святого Івана Дамаскіна, народився 725 року. Десятирічним хлопчиком вступив до Лаври святого Сави і провів усе своє життя в цій обителі, іноді вирушав до пустелі для усамітнених подвигів.

Преподобний Стефан мав дар чудотворень та прозорливості: він виліковував хворих, виганяв злих духів та вмів вгадувати думки тих, хто приходив до нього за порадою. Він помер 794 року. Відомо, що заздалегідь назвав день своєї смерті.

Життя преподобного Стефана було записане його учнем Леонтієм.

Іменини: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.