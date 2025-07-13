Інтерфакс-Україна
Події
00:13 13.07.2025

Окупанти втратили 162 окупанти на Покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в понеділок 162 окупанти,з них 105 - безповоротно, загалом на напрямку атакували впродовж доби 47 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, було знешкоджено 162 окупанти, з них 105 – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни знищили один багатоцільовий броньований легкий тягач, 26 безпілотних літальних апаратів, один автомобіль, дев’ять мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Загалом протягом дня на Покровському напрямку противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26569

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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