Інтерфакс-Україна
Події
22:56 12.07.2025

Зеленський очікує від Ради швидкого розгляду законопроєктів про множинне громадянство та міжнародні угоди

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу наголосив на важливості результативності засідань Верховної Ради наступного тижня.

"Вже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати", — заявив глава держави.

Він також повідомив, що підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод: "Передусім угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії – її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету", — пояснив Зеленський.

Крім того, "вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана, і цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", — додав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15099

Теги: #заява #законопроєкти #зеленський

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