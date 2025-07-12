Інтерфакс-Україна
Події
22:18 12.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники завдали одного масованого ракетно-авіаційного удару 32 ракетами та 70 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4066 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій, чотири з яких станом на 22:00 суботи ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26569

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 12.07.2025
Сили оборони стримують російський наступ, з початку доби сталося 120 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Сили оборони стримують російський наступ, з початку доби сталося 120 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

00:06 12.07.2025
Росія за день здійснила понад 145 атак, найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

Росія за день здійснила понад 145 атак, найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

18:04 11.07.2025
Уражено авіазавод в Московській області та підприємство з виготовлення ракет для ППО – Генштаб ЗСУ

Уражено авіазавод в Московській області та підприємство з виготовлення ракет для ППО – Генштаб ЗСУ

16:37 11.07.2025
МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

16:20 11.07.2025
Перемир’я має бути досягнуте якнайшвидше і до кінця року – Буданов

Перемир’я має бути досягнуте якнайшвидше і до кінця року – Буданов

15:11 11.07.2025
ГУР МО знищило п’ять окупантів та російську станцію управління військами в Мелітополі

ГУР МО знищило п’ять окупантів та російську станцію управління військами в Мелітополі

11:48 11.07.2025
Росіяни окупували Ялту Донецької області на кордоні з Дніпропетровською, повідомляють DeepState та ISW, Генштаб не підтверджує

Росіяни окупували Ялту Донецької області на кордоні з Дніпропетровською, повідомляють DeepState та ISW, Генштаб не підтверджує

06:25 11.07.2025
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

23:55 10.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожих атак - Генштаб

15:28 10.07.2025
Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

ВАЖЛИВЕ

Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

Зеленський: Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет

Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях найближчим часом

У Херсоні загинула 87-річна жінка внаслідок ворожої атаки

Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

ОСТАННЄ

РФ атакувала дронами Шосткинську громаду на Сумщині, горять нежитлові приміщення — ОВА

Зеленський очікує від Ради швидкого розгляду законопроєктів про множинне громадянство та міжнародні угоди

Запоріжжя: Масштабна пожежа в п’ятиповерховому будинку – 9 постраждалих, серед них діти

Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

Зеленський: Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет

Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях найближчим часом

Макрон засудив 30% мита США на експорт з ЄС і закликав до відповіді Євросоюзу

Потреба у дронах-перехоплювачах очевидна, але розробка займе час — Фройдінг

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА