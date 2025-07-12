Українські військові знищили російський екіпаж, відповідальний за вбивство однорічної дитини на Херсонщині – Генштаб ЗСУ

Українські військові ліквідували російський екіпаж, відповідальний за удар із застосуванням БПЛА "Молнія" по селу Правдине Білозерської громади Херсонської області, внаслідок якого загинув однорічний хлопчик.

"На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося", - заявили в Генштабі.

Як повідомлялося, 9 липня вдень російські окупанти атакували з ударного дрона оселю в селі Правдине, де малюк перебував разом із прабабусею. В результаті удару хлопчик, якому був рік і два місяця, загинув.