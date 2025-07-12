Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ - Железняк

Депутати фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" зареєстрували постанову ВР з вимогою до уряду негайно виконати норми закону і призначити керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Європейська Солідарність" і колеги з "Голосу" зареєстрували постанову ВР з вимогою до Уряду негайно виконати норми закону і призначити керівника БЕБ, визначеного на прозорому і чесному конкурсі", - написав він у телеграмі у суботу.

Железняк зазначив, що Олександр Цивінський, якого Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду, "переміг на прозорому конкурсі за участі міжнародних і українських експертів, цей конкурс привітали посли G7".

"Реформа БЕБ - це частина наших зобов'язань перед МВФ і в рамках Ukraine Facilities. Україна критично залежить від західної фінансової підтримки, нахабний зрив конкурсу на фоні конференції в Римі - це свідомий підрив довіри партнерів і цвях в нашу євроінтеграцію", - наголосив Железняк.

Як повідомлялося, 9 липня Комісія з добору директора БЕБ (далі – Комісія) оприлюднила офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ.

Раніше, 7 липня, уряд розглянув подання Комісії та звернувся до неї з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом.

Бізнес-спільнота оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення Кабміну та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора БЕБ Цивінського.

Сам Цивінський вважає, що рішення Кабінету міністрів щодо повторного подання двох кандидатур не відповідає закону.