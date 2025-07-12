Інтерфакс-Україна
Події
11:40 12.07.2025

ГУР: Спецслужби Кремля в операціях проти України поновили "байку про "червону ртуть", яку використовували їх попередники часів СРСР

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ГУР: Спецслужби Кремля в операціях проти України поновили "байку про "червону ртуть", яку використовували їх попередники часів СРСР

Головне управління розвідки Міноборони розвінчало чергову інформаційну спецоперацію спецслужб РФ проти України в Сирії начебто про продаж "червоної ртуті", якої насправді не існує взагалі, від "корумпованих чиновників Міністерства оборони України".

"Черговий епізод спрямованої проти України інформаційної операції кремля у Сирії — російські спецслужби пропонують на так званому сирійському "чорному ринку зброї" ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні "хімікати"", йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у суботу.

На одній із капсул розміщено напис: PU.9424 U, на другій ― HG25 P307 9,99 U92.

"Отже, цього разу московити, на додачу до вигаданого "плутонію" [Pu ― плутоній], реанімують стару радянську байку про так звану "червону ртуть" [Hg ― ртуть] ― речовину, якої не існує в природі", - зазначили в ГУР.

"Червона ртуть" ― вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Створена в Москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда про "червону ртуть" стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення "страшної" бомби.

"Халтурники з луб’янки переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у "корумпованих чиновників Міністерства оборони України" для "негайного продажу". Також у комплекті з фейковими "елементами" для виготовлення "ядерної бомби" росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито "невідомими токсичними газами" ― насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави-агресора вже намагалися продати раніше в межах інформаційної операції проти України", - розповіли в ГУР.

За оцінкою ГУР, російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. "Тож стара міфологія про "червону ртуть" свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів кремля. Ми бачимо, як росія безпорадно "лізе зі штанів", сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де впав злочинний режим друга путіна — Башара Асада. Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани росії", - зауважив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Теги: #гур_міноборони #спецоперація #рф

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