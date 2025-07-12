Інтерфакс-Україна
Події
11:28 12.07.2025

Київ вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння - керівник Спецштабу з питань України в ЗС ФРН

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Київ вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння - керівник Спецштабу з питань України в ЗС ФРН

Україна вже у кінці липня отримає перші системи далекобійного озброєння, виробництво яких профінансувала Німеччина у травні. І згодом у великій тризначній кількості одиниць, повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг в ефірі газети ZDF Heute.

"Перші системи далекобійної зброї планують поставити вже на кінець липня – це угода між Міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала та фінансує лише наприкінці травня, сказав Фройдінг. "І то у великих тризначних цифрах", – додає генерал", - цитує ZDF Heute Фройдінга, зазначаючи що він є керівником Спеціального штабу з питань України у Федеральному міністерстві оборони Німеччини та відповідає за координацію підтримки озброєнь для України.

"Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці", - зазначив генерал-майор.

"Потрібні системи озброєння, які можуть проникати глибоко в російську територію та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки", - сказав Фройдінг. Німеччина, за його словами, також "готова надати такі системи озброєння".

Теги: #німеччина #далекобійна_зброя

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