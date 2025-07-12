Інтерфакс-Україна
Події
07:17 12.07.2025

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, загинули двоє людей - Федоров

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Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, загинули двоє людей - Федоров

Російські війська за добу здійснили 566 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, загинули двоє людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 566 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Новоандріївці та Червоній Криниці, а 394 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Юльївку, Вільне, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Преображенку.

Також 10 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Камʼянське та Новоданилівку, а 155 артилерійських ударів завдано по території Зарічного, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 10 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів

Федоров додав, що 71-річна жінка та 58-річний чоловік загинули внаслідок ворожих обстрілів області.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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